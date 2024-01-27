Переоформление авто: какие документы нужны и сколько стоит

паспорт гражданина Украины или любой другой документ, удостоверяющий личность;
копия идентификационного кода владельца;
если происходит обращение через уполномоченное лицо - документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие полномочия представителя;
договор о купле и продаже (заключить его можно на комиссионной площадке или непосредственно в сервисном центре - это сделает администратор бесплатно);
техпаспорт авто;
заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется в сервисном центре);
квитанции об оплате за услуги, бланки и номера (оплата в отделении банка при сервисном центре);
справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если собственник продает уже не первый легковой автомобиль в текущем календарном году).
Сколько стоит перерегистрация авто
Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга стоит 1105 гривен (сама услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 350 гривен).
Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен, для прицепов - 866 гривен, мопедов - 848 гривен.