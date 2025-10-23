Переобладнані авто для ветеранів: Favbet Foundation підтримує військових після поранень

Військові з тяжкими пораненнями можуть отримати переобладнані авто в межах проєкту "Достойне життя ветеранам" за сприяння Favbet Foundation.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію соціального проєкту.

В рамках ініціативи переобладнане авто отримав ветеран ЗСУ Богдан Бабченко, який воював у складі 425-ї штурмової бригади та був тяжко поранений біля Бахмута і Соледару. Він став четвертим учасником проєкту.

Після тривалого лікування та реабілітації Богдан Бабченко став інструктором першого контакту у Дніпрі. Він працює з людьми, які мають травми спинного мозку, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов і ділиться власним досвідом відновлення.

За словами віцепрезидента благодійного фонду Favbet Foundation Ігоря Сірука, проєкт покликаний підтримати ветеранів, які зазнали тяжких поранень, і допомогти їм повернутися до повсякденного життя.

"Для нас важливо, щоб кожен ветеран, який пройшов через війну і зазнав тяжких поранень, відчував підтримку суспільства. Цей проєкт - про гідність, про повернення до активного життя і про вдячність тим, хто захищав Україну", - зазначив Сірук.

Ініціатива "Достойне життя ветеранам" реалізується за участі Favbet Foundation та спрямована на допомогу військовослужбовцям, які отримали поранення під час служби.