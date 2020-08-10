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Перенос рабочих дней: в правительстве подготовили график на 2021 год

Киев, Понедельник 10 августа 2020 11:18
Перенос рабочих дней: в правительстве подготовили график на 2021 год
Фото: Кабинет министров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2021 году трижды будет по четыре выходных дня подряд

Украины подготовило проект распоряжения Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Перенос предлагается с целью обеспечения рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий для празднования в 2021 году 7 января - Рождества Христова и 24 августа - День независимости Украины 14 октября - День защитника Украины

Проектом акта предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни с:

  • пятницы 8 января на субботу 16 января;
  • понедельника 23 августа на субботу 28 августа;
  • пятницы 15 октября на субботу 23 октября

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2019 года Кабинет министров принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2020 году для работников предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

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