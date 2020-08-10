Перенесення робочих днів: в уряді підготували графік на 2021 рік

Фото: Кабінет міністрів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2021 році тричі буде по чотири вихідних днів поспіль

України підготувало проект розпорядження Кабінету міністрів "Про перенесення робочих днів у 2021 році". Проект акту направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

Перенесення пропонується з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня - Дня незалежності України та 14 жовтня - Дня захисника України

Проектом акта пропонується перенести у 2021 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з:

п’ятниці 8 січня на суботу 16 січня;

понеділка 23 серпня на суботу 28 серпня;

п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Згідно з проектом, спеціальний режим роботи банків і їхніх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні 2019 року Кабінет міністрів прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році для працівників підприємств, установ і організацій, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя).