Перенось номер і заощаджуй. Які переваги підготував lifecell для абонентів улітку

lifecell і влітку не залишає абонентів без цікавих пропозицій. Зокрема для тих, хто хоче скористатися послугою перенесення номера до іншого оператора. Компанія пропонує вигідні умови для нових абонентів, щоб і в літній сезон вони могли залишатися на зв’язку під час подорожей, відпочинку або просто у щоденних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропозицію компанії.

До кінця липня для абонентів, які бажають перенести номер від іншого оператора діє акція "Своя SIM".

За її умовами, якщо перенести номер на стару активну картку lifecell, можна гарантовано отримати три тарифні пакети послуг за вартістю одного оплаченого. Щоб скористатися цією пропозицією, необхідно до 31.07.2025 (включно):

Перенести номер на стару активну SIM-картку lifecell, яка була активована до 30.04.2025;

Обрати тарифний план, що бере участь в акції - "Максі", "Мега", "Ґаджет" або "Смарт Сім’я" - та оплатити пакет послуг.

Після кожної оплати пакету послуг в період дії акції автоматично нараховується ще два пакети без додаткової оплати.

Приєднатися до lifecell з повним збереженням свого номера, включно з кодом, легко - це можна зробити навіть онлайн. Все відбувається зручно, швидко та безпечно, при цьому усі сервіси, прив’язані до номера (зокрема банківські, месенджери, соцмережі), залишаються доступними.

Обрати перенесення номеру до lifecell варто не лише за вигідні умови, а й за високий рівень енергостійкості його мережі - компанія продовжує інвестувати в резервне живлення базових станцій та модернізацію мережі, щоб зв’язок залишався до 10 годин навіть у разі тривалих відключень світла.

Ще однією з причин, чому варто обрати lifecell, це привабливі умови тарифів. Зокрема, тариф "Максі" за 190 грн на 4 тижні пропонує за своєчасної оплати:

безлімітний мобільний інтернет (з акцією "Мега Безліміт", яка діє до 01.01.2027) та 1500 хвилин на всі номери по Україні (окрім lifecell);

безліміт на дзвінки в мережі lifecell та на популярні мобільні застосунки (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, X та інші) для абонентів, які переносять номери до мережі lifecell від інших операторів.

А для тих, кому потрібно більше хвилин, оптимальним варіантом стане тарифний план "Мега" за 350 грн на 4 тижні при перенесенні номера.

Крім того, абоненти тарифів "Максі" та "Мега" можуть скористатися послугою "Тарифна підписка", яка дозволяє заощадити від 10% до 15% на оплаті декількох пакетів послуг відразу. Що більшу кількість пакетів послуг замовити, то більшу вигоду можна отримати:

при замовленні 6 пакетів послуг - 10% економії на всі пакети;

при замовленні 12 пакетів послуг - 15% економії.

Тобто якщо при перенесенні номера підключити тариф "Максі" за 190 грн/4 тижні та одразу оплатити за тарифною підпискою наперед 12 пакетів послуг, то фактична вартість буде вже лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг)

Також вигідно, що тарифну підписку XL на 12 пакетів послуг можна оплатити частинами. Тож спеціальні пропозиції, просте підключення, надійність та свобода спілкування - саме таким є комфортне мобільне літо від lifecell. Долучайтесь і ви!