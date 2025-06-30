Переноси номер и экономь. Какие преимущества подготовил lifecell для абонентов летом

lifecell и летом не оставляет абонентов без интересных предложений. В частности для тех, кто хочет воспользоваться услугой переноса номера к другому оператору. Компания предлагает выгодные условия для новых абонентов, чтобы и в летний сезон они могли оставаться на связи во время путешествий, отдыха или просто по ежедневным делам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предложение компании.

До конца июля для абонентов, желающих перенести номер от другого оператора действует акция "Своя SIM".

По ее условиям, если перенести номер на старую активную карту lifecell, можно гарантированно получить три тарифных пакета услуг по стоимости одного оплаченного. Чтобы воспользоваться этим предложением, необходимо до 31.07.2025 (включительно):

Перенести номер на старую активную SIM-карту lifecell, которая была активирована до 30.04.2025;

Выбрать тарифный план, участвующий в акции - "Макси", "Мега", "Гаджет" или "Смарт Семья" - и оплатить пакет услуг.

После каждой оплаты пакета услуг в период действия акции автоматически начисляется еще два пакета без дополнительной оплаты.

Присоединиться к lifecell с полным сохранением своего номера, включая код, легко - это можно сделать даже онлайн. Все происходит удобно, быстро и безопасно, при этом все сервисы, привязанные к номеру (в частности банковские, мессенджеры, соцсети), остаются доступными.

Выбрать перенос номера в lifecell стоит не только за выгодные условия, но и за высокий уровень энергоустойчивости его сети - компания продолжает инвестировать в резервное питание базовых станций и модернизацию сети, чтобы связь оставалась до 10 часов даже в случае длительных отключений света.

Еще одной из причин, почему стоит выбрать lifecell, - привлекательные условия тарифов. В частности, тариф "Макси" за 190 грн на 4 недели предлагает при своевременной оплате:

безлимитный мобильный интернет (с акцией "Мега Безлимит", которая действует до 01.01.2027) и 1500 минут на все номера по Украине (кроме lifecell);

безлимит на звонки в сети lifecell и на популярные мобильные приложения (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, X и другие) для абонентов, которые переносят номера в сеть lifecell от других операторов.

А для тех, кому нужно больше минут, оптимальным вариантом станет тарифный план "Мега" за 350 грн на 4 недели при переносе номера.

Кроме того, абоненты тарифов "Макси" и "Мега" могут воспользоваться услугой "Тарифная подписка", которая позволяет сэкономить от 10% до 15% на оплате нескольких пакетов услуг сразу. Чем большее количество пакетов услуг заказать, тем большую выгоду можно получить:

при заказе 6 пакетов услуг - 10% экономии на все пакеты;

при заказе 12 пакетов услуг - 15% экономии.

То есть если при переносе номера подключить тариф "Макси" за 190 грн/4 недели и сразу оплатить по тарифной подписке наперед 12 пакетов услуг, то фактическая стоимость будет уже только 161,5 грн/4 недели (в пересчете на один пакет услуг)

Также выгодно, что тарифную подписку XL на 12 пакетов услуг можно оплатить частями. Поэтому специальные предложения, простое подключение, надежность и свобода общения - именно таким является комфортное мобильное лето от lifecell. Присоединяйтесь и вы!