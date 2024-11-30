Перенаправлення коштів зі збільшення податків на популістські програми - безвідповідально, - Палатний

Збільшення податків заради популістських програм - безвідповідальні кроки в умовах війни. "УДАР Віталія Кличка" вимагає спрямовувати кожну гривню та кожний податок виключно на потреби армії та безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву за підписом першого заступника голови партії Артура Палатного.

"Українці готові прийняти “історичне підвищення податків” лише заради ЗСУ та безпеки держави, а не для популістських забавок влади. Різке підвищення податків та перенаправлення коштів на "популістські" програми - безвідповідальні кроки влади в умовах війни. Українці не мають платити за популізм! Ми готові підтримувати Збройні сили України, але вимагаємо, щоб кожна гривня, кожен податок спрямовувався чітко на потреби армії та безпеки, а не на забаганки влади", - заявив Артур Палатний.

В заяві також зазначається, що в умовах, коли економіка ледь виживає, такий серйозний крок, як підвищення податків, має бути чітко обґрунтований потребами армії та безпеки, а не фінансуванням роздутих бюджетів чиновників та сумнівних "соціальних" ініціатив.

"Влада пропонує 1000 гривень виплат всім українцям, національний кешбек і тимчасові надбавки, але ці заходи є лише піар-ходами, які не можуть компенсувати системні проблеми в економіці та соціальній сфері. Військовий збір підняли до 5% для всіх, окрім військових, і водночас влада героїчно заявляє, що з 1 січня збільшує допомогу вчителям на 1000 грн. Але насправді - профанація. Уряд спочатку із заробітних плат, підвищуючи податки, витягує з однієї кишені вчителя та повертає частину коштів до іншої. У результаті: вчителі не стануть отримувати більше, а от всі інші - отримуватимуть менше", - йдеться в заяві.

"УДАР" Кличка виступає проти популістських ініціатив, які не вирішують реальних проблем українців, а лише створюють ілюзію змін та підтримки.

"Справжні зміни полягають не в разових підвищеннях, а в комплексних реформах. Українці заслуговують на стабільність і гідні умови для життя, а не на короткочасні популістські обіцянки, які не призводять до системних змін. Якщо ми хочемо побудувати сильну державу, нам потрібно відновлювати економіку, підтримувати бізнес, а не ставити його на межу знищення", - наголошують в УДАРі.

Також партія закликає українці витратити так звану "тисячу Зеленського" на підтримку ЗСУ.

Підвищення податків в Україні

Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків було подано в липні. Уряд аргументував це необхідністю залучити 500 млрд гривень для фінансування оборонних потреб, частину яких планувалося отримати через збільшення податкових надходжень.

Пропозиції, зокрема введення податку з обігу, викликали незадоволення серед бізнесу. Після консультацій із підприємцями президент Володимир Зеленський наголосив, що податкові рішення мають бути справедливими.

Спочатку передбачалося, що зміни принесуть до бюджету 138,7 млрд гривень у 2024 році. Однак у фінальній редакції закону, за словами голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, очікується надходження лише 21 млрд гривень.

Вчора президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення податків. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного.

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