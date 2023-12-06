Я переможу. Байден оцінив шанси Трампа виграти на виборах

В кінці прес-конференції американського президента запитали, що він думає з приводу його конкурента на американських виборах 2024 року Трампа, і як нинішній президент оцінює свої шанси на перемогу. На що Байден дав доволі чітку відповідь

"Я не думаю. Я його переможу", - наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну.

Чинний голова Білого дому Джо Байден неодноразово попереджав про те, що Дональд Трамп є загрозою для демократії й другий термін республіканця може відкрити безпрецедентну і небезпечну епоху американської автократії.

Водночас колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяє не бути диктатором у разі переобрання на посаду голови Білого дому. Втім, є виняток.

Зауважимо, що чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

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