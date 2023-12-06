Я выиграю. Байден оценил шансы Трампа победить на выборах

В конце пресс-конференции американского президента спросили, что он думает по поводу его конкурента на американских выборах 2024 года Трампа, и как нынешний президент оценивает свои шансы на победу. На что Байден дал довольно чистый ответ

"Я не думаю. Я его побежу", - подчеркнул президент США.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что, вероятно, не выдвигал бы свою кандидатуру на второй президентский срок, если бы у Дональда Трампа не было шансов во второй раз возглавить страну.

Действующий глава Белого дома Джо Байден неоднократно предупреждал о том, что Дональд Трамп представляет угрозу для демократии и второй срок республиканца может открыть беспрецедентную и опасную эпоху американской автократии.

В то же время, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обещает не быть диктатором в случае переизбрания на должность главы Белого дома. Впрочем, есть исключение.

Следует отметить, что очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

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