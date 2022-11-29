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Переможний триочковий новачка "Індіани" під сирену поховав "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Леброн Джеймс не завадив Ендрю Нембхарду (expressnews.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Індіани Пейсерс" Ендрю Нембхард опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового дня в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

22-річний канадець вирвав перемогу для своєї команди в Каліфорнії. 31-й номер цьогорічного драфту НБА під акомпанемент фінальної сирени реалізував триочковий з-під самого Леброна Джеймса.

До вирішальної атаки "Пейсерс" команда з Індіани поступалася "Лос-Анджелес Лейкерс" (113:115). Проте, влучний кидок Нембхарда підкреслив успішний відрізок в останній чверті поєдинку. Перемога дозволила "Індіані" закріпитися в зоні плей-офф Східної конференції.

Сам Нембхард провів посередній поєдинок. За майже 29 хвилин канадський баскетболіст набрав 12 очок, зробив 4 підбирання та оформив 1 асист. Попередні чотири матчі він пропустив через травму коліна.

Хто такий Ендрю Нембхард

Уродженець провінції Онтаріо, на університетському рівні виступав у складі "Флорида Гейторс" і "Гонзага Бульдогс".

Влітку був обраний "Індіаною" під 31-м номером драфту асоціації. Зарекомендував себе в Літній лізі НБА та отримав 4-річний контракт новачка на 8,6 млн доларів.

Нинішній сезон – перший для Нембхарда на профеіональному рівні. Середні показники канадця наразі становлять 7.1 очок, 2.3 підбирання, 3 передачі.

До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Кларк очолив хіт-парад найкращих моментів дня зі слемданком.

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