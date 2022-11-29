Победный трехочковый новичка "Индианы" под сирену похоронил "Лейкерс": момент дня в НБА

22-летний канадец вырвал для своей команды победу в Калифорнии. 31-й номер драфта НБА под аккомпанемент финальной сирены реализовал трехочковый из-под самого Леброна Джеймса.

Перед решающей атакой "Пэйсерс" команда из Индианы уступала "Лос-Анджелес Лейкерс" (113:115). Однако точный бросок Нембхарда подчеркнул успешный отрезок в последней четверти поединка. Победа позволила "Индиане" закрепиться в зоне плей-офф Восточной конференции.

Сам Нембхард провел посредственный поединок. За почти 29 минут канадский баскетболист набрал 12 очков, сделал 4 подбора и оформил 1 ассист. Предыдущие четыре матча он пропустил из-за травмы колена.

Кто такой Эндрю Нембхард

Уроженец провинции Онтарио, на университетском уровне выступал в составе "Флорида Гейторс" и "Гонзага Бульдогс".

Летом был выбран "Индианой" под 31-м номером драфта ассоциации. Зарекомендовал себя в Летней лиге НБА и получил 4-летний контракт новичка в 8,6 млн долларов.

Нынешний сезон – первый для Нембхарда на профессиональном уровне. Средние показатели канадца составляют 7.1 очков, 2.3 подбора, 3 передачи.