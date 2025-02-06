Победительница Олимпиады и чемпион мира представят Украину в биатлонной шоу-гонке в Швеции
Титулованные украинские биатлонисты получили персональные приглашения на шоу-гонку Skidskyttekampen, которая состоится в начале марта в шведском Стокгольме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram соревнования.
Под украинским флагом на дистанцию выйдут олимпийская чемпионка Юлия Джима и чемпион мира Дмитрий Пидручный.
Соревнования пройдет 3 марта в Стокгольме в формате одиночной смешанной эстафеты. Регламент во многом напоминает правила традиционной Рождественской гонки, которая ежегодно проходит в немецком Гельзенкирхене.
В Skidskyttekampen-2025 примет участие 12 команд. Сначала пройдут полуфинальные забеги - две группы по шесть команд. В решающую стадию отберут по три лучших из каждого забега. Затем проигравшим предоставят еще один шанс - проведут утешительный забег, в котором разыграют две дополнительные путевки в решающую стадию. Восемь сборных-финалистов поборются за главный трофей.
На сегодняшний день организаторы подтвердили участие уже восьми дуэтов.
- Юлия Джима / Дмитрий Пидручный (Украина)
- Юни Арнеклейв / Ветле Кристиансен (Норвегия)
- Жюстин Бреза-Буше / Эмильен Жаклен (Франция)
- Осеан Мишелон / Эрик Перро (Франция)
- Лиза-Тереза Хаузер / Симон Эдер (Австрия)
- Эльвира Эберг / Мартин Понсилуома (Швеция)
- Ханна Эберг / Себастьян Самуэльссон (Швеция)
- Суви Минкинен / Теро Сеппяля (Финляндия)
Норвегия в гонке будет представлена тремя дуэтами. Кроме победителей прошлогоднего соревнования - Арнеклейв и Кристиансена, участие подтвердили братья Йоханнес и Тарьей Бё. Однако до сих пор неизвестны напарницы обоих биатлонистов.
Для Пидручного и Джимы соревнования в выставочной гонке станут вторыми в сезоне-2024/25. Именно этот дуэт представлял Украину в Рождественской гонке. В Гельзенкирхене отечественные спортсмены финишировали седьмыми.
Отметим, что Skidskyttekampen - молодое соревнование. Впервые шоу-гонку провели в прошлом году.
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