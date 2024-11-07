Переможниця Олімпіади та чемпіон світу представлять Україну в Різдвяній гонці-2024

Підручний про свою участь розповів раніше. А от його партнерка визначилася лише зараз. У Різдвяних гонках традиційно беруть участь команди, що складаються з одного біатлоніста та біатлоністки.

Підручний та Джима представляли Україну в минулорічній гонці, де вони фінішували п'ятими. Також українці разом виступили в 2021 році (8-ме місце).

Для Джими це буде вже шоста Різдвяна гонка. Дебютувала вона в 2017 році. Свого найкращого результату (5-те місце) досягла двічі: в рік дебюту разом з бельгійцем Міхаелем Решем та минулого року з Підручним.

У свою чергу Підручний братиме участь в стартах вп'яте. Вперше в змаганні він виступив в 2019-му. Тоді ж разом з Анастасією Меркушиною показав свій найкращий результат, ставши срібним призером.

Різдвяна гонка-2024: що відомо

Традиційне шоу-змагання цьогоріч відбудеться у суботу, 28 грудня. Воно пройде на стадіоні "Фельтінс-Арена" в німецькому Гельзенкірхені.

У списку учасників є французи Жулія Сімон та Фаб'єн Клод, які перемагали у Різдвяних гонках в 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик, адже досі жодній парі не вдавалося перемогти тут тричі поспіль.

Участь у змаганнях вже підтвердили представники восьми країн. Разом з французами та українцями за головний приз змагатимуться: німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелов, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці Інґрід Таннреволд і Стурла Леґрейд, шведи Анна Маґнуссон та Єспер Нелін, чехи Маркета Давідова та Міхал Крчмарж, латвійці Байба Бендіка та Андрейс Растаргуєвс.

У попередні роки найчастіше на старт виходило 12 команд. Утім, у минулорічній гонці участь взяли лише 10, причому Німеччину представляли дві пари.