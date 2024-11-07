Победительница Олимпиады и чемпион мира представят Украину в Рождественской гонке-2024

Пидручный о своем участии рассказал раньше. А вот его партнерша определилась только сейчас. В Рождественских гонках традиционно принимают участие команды, состоящие из одного биатлониста и биатлонистки.

Пидручный и Джима представляли Украину в прошлогодней гонке, где они финишировали пятыми. Также украинццы вместе выступили в 2021 году (8 место).

Для Джимы это будет уже шестая Рождественская гонка. Дебютировала она в 2017 году. Своего лучшего результата (5-е место) достигла дважды: в год дебюта вместе с бельгийцем Михаэлем Решем и в прошлом году с Пидручным.

В свою очередь Пидручный будет принимать участие в стартах пятый раз. Впервые в соревновании он выступил в 2019 году. Тогда же вместе с Анастасией Меркушиной показал свой лучший результат, став серебряным призером.

Рождественская гонка-2024: что известно

Традиционное шоу-соревнование состоится в субботу, 28 декабря. Он пройдет на стадионе "Фельтинс-Арена" в немецком Гельзенкирхене.

В списке участников есть французы Жулия Симон и Фабьен Клод, побеждавшие в Рождественских гонках в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик, ведь до сих пор ни одной паре не удавалось победить здесь трижды подряд.

Участие в соревнованиях уже подтвердили представители восьми стран. Вместе с французами и украинцами за главный приз будут соревноваться: немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелов, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Таннреволд и Стурла Легрейд, шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин, чехи Маркета Давидова и Михал Крчмарж, латвийцы Байба Бендика и Андрейс Растаргуевс.

В предыдущие годы чаще всего на старт выходило 12 команд. Впрочем, в прошлогодней гонке приняли участие всего 10, причем Германию представляли две пары.