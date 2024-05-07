Переможець драфту НБА-2023 із рідкісним досягненням став Новачком року

20-річний француз отримав другий приз у кар'єрі за океаном. Раніше він став лідером регулярної першості асоціації за кількістю блокшотів.

Вембаньяма був обраний Новачком року одностайно. Досі лише п'ять баскетболістів могли похизуватися таким визнанням спортивних журналістів США та Канади. Беззаперечним володарем титулу раніше ставали Ральф Семпсон (1983/84), Девід Робінсон (1989/90), Блейк Гріффін (2010/11), Дем'єн Ліллард (2012/13) та Карл-Ентоні Таунс (2015/16).

У перший сезон за океаном Вембаньяма зіграв 71 матч. Середні цифри центрового – 21.4 очко, 10.6 підбирань, 3.9 передач і 1.2 перехоплення за 29.7 хвилин на паркеті. "Сан-Антоніо" завершив регулярний чемпіонат на передостанній сходинці Західної конференції.

Хто такий Віктор Вембаньяма

Уродженець передмістя Парижа, вихованець французького "Нантера". Обраний "Сан-Антоніо" під першим номером драфту НБА торік.

На професіональному рівні дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лав "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Баскетбольний ідол – оборонець "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Вембаньяма вільно говорить англійською, а на батьківщині встиг здобути диплом бакалавра з відзнакою. Перед стартом сезону потрапив у скандал із поп-іконою Брітні Спірс, яка постраждала від охорони баскетболіста.