Победитель драфта НБА-2023 с редким достижением стал Новичком года

20-летний француз получил второй приз в карьере за океаном. Ранее он стал лидером регулярного первенства ассоциации по количеству блок-шотов.

Вембаньяма был избран Новичком года единогласно. До сих пор только пять баскетболистов могли похвастаться таким признанием спортивных журналистов США и Канады. Бесспорным обладателем титула ранее становились Ральф Сэмпсон (1983/84), Дэвид Робинсон (1989/90), Блэйк Гриффин (2010/11), Дамиан Лиллард (2012/13) и Карл-Энтони Таунс (2015/16).

В первый сезон за океаном Вембаньяма сыграл 71 матч. Средние цифры центрового – 21.4 очка, 10.6 подборов, 3.9 передач и 1.2 перехвата за 29.7 минут на паркете. "Сан-Антонио" завершил регулярный чемпионат на предпоследней строчке Западной конференции.

Кто такой Виктор Вембаньяма

Уроженец пригорода Парижа, воспитанник французского "Нантера". Выбран "Сан-Антонио" под первым номером драфта НБА этого года.

На профессиональном уровне дебютировал еще осенью 2019 года, сыграв полминуты в Кубке Европы. Сезон 2020/21 провел в родной команде, а следующий год отыграл за "Лион". Впоследствии попал в ряды "Метрополитана", стал MVP и Лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Баскетбольный идол – защитник "Клипперс" Расселл Уэстбрук. Вембаньяма свободно говорит по-английски, а на родине успел получить диплом бакалавра с отличием. Перед стартом сезона попал в скандал с поп-иконой Бритни Спирс, пострадавшей от охраны баскетболиста.