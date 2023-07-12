Переможець аукціону з приватизації порту "Усть-Дунайськ" не може отримати свою власність: в чому причина

За даними журналістів, зрив інвестиційного проекту спричинили помилки Фонду державного майна України під час підготовки об’єкта до приватизації. Зокрема, фонд публічно задекларував, що з аукціону продається весь майновий комплекс, тоді як на продаж виставив лише частину порту.

"Через те, що майно було продано фондом не розділеним, навіть держреєстратор не має права реєструвати його на нового власника", - зазначають журналісти.

До складу порту "Усть-Дунайськ" на сьогодні входить "портовий пункт Кілія", цілісний майновий комплекс якого знаходиться у спільній частковій власності між ФДМУ та ТОВ "Морський порт Дунай Кілія" ("МВДК"), афілійованим з портовим оператором - компанією "Зерновий термінал Кілія" ("ЗТК"), у таких частках: 94/100 частки комплексу будівель та споруд державної власності перебуває на балансі ДП "МТП Усть-Дунайськ", а 6/100 частки - у власності ТОВ "МВДК" та в оренді ТОВ "ЗТК". Цю частку придбано на торгах у 2007 році, після чого двічі затверджено рішеннями суду, перепродано та не було оскаржено.

Другий співвласник майнового комплексу – безпосередньо "ЗТК" має єдиний у портовому пункті стаціонарний перевалочний зерновий комплекс. З травня 2022 року до липня 2023 року компанія перевалила 200 тис. тон зернових вантажів і обробила близько 50 суден.

У "ЗТК" заявляють, що право власності у компанії пайове, тому коли стало відомо про підготовку до приватизації, ТОВ вирішило виділитися в окреме господарство зі своїм майном.

При цьому у компанії підкреслюють, що не перешкоджають приватизації, але водночас не хочуть, щоб у них відбирали майно. Оскільки, на їхню думку, ФДМУ незаконно виставив на торги об’єкт, на який немає цілого права власності, то компанія ініціювала судові справи №№910/4588/23; 916/102/23; 916/186/23; 910/6314/23 про скасування аукціону, договору та наказів ФДМУ, а також розподілу власності співвласників.

ФДМУ також виставив на продаж автомобільну дорогу, що належить Адміністрації морських портів України (АМПУ), що веде до порту. Водночас згідно із законом "Про морські порти України" вона не може бути віддана у приватні руки.

У свою чергу, "Еліксир-Україна" через неможливість розпоряджатися усім майновим комплексом може відмовитися від купівлі порту та повернути свої кошти.

Нагадаємо, аукціон з продажу Усть-Дунайського порту став першим в історії України. У ньому брало участь вісім учасників. Стартова ціна лота (60 млн грн) під час торгів зросла більш ніж утричі, а переможець, компанія "Еліксір Україна", купила порт за 201 млн грн. Фактично покупцю довелося заплатити майже 250 млн грн, враховуючи ПДВ та 3% Prozorro.

Новий власник зобов’язався виплатити заборгованість із заробітної плати, не звільняти працівників, а в перспективі - модернізувати склади, придбати сучасну перевантажувальну техніку, розширити номенклатуру вантажів та побудувати зерновий елеватор на 50 тис. тон.