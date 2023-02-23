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Перемогою України стане звільнення всіх окупованих територій і членство в ЄС та НАТО, - Ахметов

Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Перемогою України у війні з росією буде повне звільнення всіх окупованих територій включно з Кримом і Донбасом, отримання репарацій і реалізація плану відновлення України як члена Європейського союзу і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власника компанії Ріната Ахметова в інтерв’ю американському Forbes.

"Перемога для мене означає відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року, в тому числі Донбас і Крим. Це означає, що ми караємо державу-агресора за її злочини проти людяності, отримуємо репарації від росії та реалізуємо новий план Маршалла для України як члена ЄС і НАТО", - сказав Ахметов.

Бізнесмен подякував США і західним союзникам за підтримку і допомогу в протистоянні агресору.

"Американський народ знає, що таке боротьба за свободу. Американський народ допомагає Україні виграти цю війну. Зрештою, ця війна - це набагато більше, ніж спроба Путіна захопити Україну. Це війна проти свободи та людської гідності, проти демократії та вільного світу, проти світового порядку та безпеки. Ми захищаємо і себе, і вас. Лідерство президента США Байдена та його візит до Києва є історичними, а двопартійна підтримка України є безпрецедентною. Я вдячний американському народу та його лідерам за величезну допомогу", - наголосив бізнесмен.

Нагадаємо, Рінат Ахметов з першого дня війни перебуває в Україні і не планує виїжджати за кордон до перемоги ЗСУ.

З початку війни фонд, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу понад 5 млрд грн.

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