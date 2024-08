Перемоги з Ruffneck Attack і суддівство на Олімпіаді: історія українського бібоя Intact

Початок шляху

Андрій Курносов народився та виріс у Києві. З дитинства він захоплювався катанням на роликах і загалом, як згадує, був частиною "вуличного двіжу". А про брейкінг Андрій вперше дізнався у 2000 році з радянського журналу: там розповідалося, як зробити декілька базових рухів – і хлопець почав тренувати їх вдома.

Згодом через друзів Андрій знайшов місце для тренувань прямо в центрі Києва. Каже, що це не було класичною школою: люди збиралися й ділилися досвідом, знаннями, а більш досвідчені хлопці та дівчата підказували та допомагали порадами.

У цій ж локації тренувалися й бібої з команди Ruffneck Attack. Вони помітили Intact і покликали його на зйомки кліпу – Андрій мав виконати елемент, який крім нього ніхто не міг зробити. А після цього запросили повноцінно приєднатися до колективу – так почалася кар'єра бібоя.

Фото: Андрій Intact Курносов (Street Culture)

Intact добре пам'ятає свої перші масштабні змагання. "Це був 2001 рік, Battle for Kyiv. Ми його виграли командою. Там я побачив, наскільки брейкінг популярний в Україні – приїхали колективи майже зі всієї країни. Великий зал, багато людей, нові знайомства – було відчуття, що ми розмовляємо однією мовою: мовою танцю".

Протягом наступних років Андрій разом з Ruffneck Attack успішно змагався на батлах в Україні. А в 2005 році вони першими серед українських бібоїв та бігьорлз виїхали на міжнародний захід – IBE у Нідерландах.

"Тоді це був, з одного боку, культурний шок, а з іншого – ковток свіжого повітря. Ми побачили одних з найкращих на той момент брейкерів, наших кумирів, а також змогли про себе заявити. Ми навіть записали на касету відео батлів з Нідерландів – потім її подивилося чи не все наше українське ком'юніті", – згадує Intact.

Міжнародний тріумф

Бібой каже, що з початком міжнародних виїздів, репутація Ruffneck Attack зростала: як за кордоном, так і в Україні. В наступні роки команда стала одним з головних колективів "вдома" і серйозною силою – на світовій арені.

Та справжнім проривом для бібоїв, зокрема, й для Intact стали 2008-2009 роки. Тоді Ruffneck Attack поїхали в Маямі на легендарний, як каже Андрій, івент Who Can Roast The Most?. "Ми дивилися його на касетах, а тепер беремо в ньому участь – емоції були неймовірні". У Штатах уже знали про команду з України, але але бібої все одно змогли здивувати тамтешню публіку, дійшовши до фіналу.

Фото: Андрій Intact Курносов (Street Culture)

А вже в 2010 році Intact виграв престижний Outbreak Europe у категорії footwork 1vs1 та батлах 2vs2 і в такий спосіб вийшов на один рівень з найкращими бібоями світу. Наступного року Андрій це досягнення перевершив – спочатку виграв Outbreak у Європі, а потім й у США – батьківщині футворку. "Перемога в США була дійсно особливою. Я дивився на цих людей на касетах, вчився у них, надихався, захоплювався – а потім приїхав і виграв", – згадує Андрій.

Загалом бібой каже, що період з 2008-го до 2014 року був "золотим" для командного брейкінгу, відповідно й для Ruffneck Attack. За ці роки Intact виграв десятки різноманітних батлів та змагань як в Україні, так і у світі, а колектив справедливо отримав статус легендарного.

"Я думаю, наш успіх залежав від неймовірного бажання довести всім, на що ми здатні. В Україні було мало інформації про брейк, тож ми завжди вигадували щось нове – і це було нашою перевагою", – зазначає Андрій.

Нове амплуа

Разом з визнанням Intact почав отримувати запрошення на суддівство батлів – каже, що це розповсюджена історія, коли успішних і відомих бібоїв, що активно беруть участь у змаганнях, запрошують ще й як суддів на різні івенти. Паралельно з брейкінг-кар'єрою він розвивався і у цьому напрямі і, як зазначає, гарно зарекомендував себе у новому амплуа: "Коли скасували жорсткі обмеження щодо COVID-19, і повернулися масштабні батли, я судив щотижня у різних куточках країни та світу".

У той же час брейкінг став олімпійським видом спорту і потрапив у програму на Ігри-2024 у Парижі. У цей момент змінилося чимало, каже Intact: брейкінг отримав серйозну спортивну складову частину. Через це бібой почав розділяти – принаймні для себе – суддівство на "культурних" івентах і "спортивних".

"Зі "спортивним" суддівством – кваліфікації на Олімпіаду, чемпіонати Європи та світу – все починалося трохи хаотично. Світова федерація спортивного танцю (WDSF) спочатку ухвалила рішення, що суддями на цих змаганнях можуть бути лише бібої та бігьорлз, які офіційно завершили кар'єру і припинили виступи на будь-яких змаганнях. Через це багато крутих атлетів, які були водночас гарними суддями, банально не хотіли судити івенти, бо прагнули батлити й далі на культурних джемах та фестивалях, що проходили не під егідою федерації, адже це дві різні платформи", – згадує Андрій.

Та згодом WDSF скасувала це рішення – і це відкрило дорогу для суддівства багатьом бібоям та бігьорл, зокрема, й Intact. Втім, як зізнається Андрій, спочатку він і не думав ставати суддею змагань під егідою WDSF, бо прагнув спробувати свої сили як учасник. І був доволі успішним: на чемпіонаті світу у 2022 році в Кореї він посів місце в топ-30, а того ж року на чемпіонаті Європи у Великій Британії – 13-ту позицію.

Фото: Андрій Intact Курносов (Street Culture)

Та Intact зізнається, що новий "спортивний" напрям брейкінгу не приносив йому звичного задоволення. "Це історія не для кожного. Я люблю класні культурні батли, де навколо багато людей, ти відчуваєш їхню енергетику, і можеш повністю розкрити себе саме з точки зору мистецтва, творчості".

Андрій вирішив не брати участь у кваліфікації на Олімпіаду. Але водночас зрозумів: цей новий розділ брейкінгу буде все одно розвиватися – і краще стати її частиною, щоб зберегти компетентність і якусь частину первинного "духу" брейкінгу. Саме ця місія підштовхнула бібоя на шлях до "спортивного" суддівства.

Відповідальність та професіоналізм

Intact отримав ліцензію від WDSF і одразу став судити відбіркові батли на Олімпіаду. Зізнається, що цей досвід сильно відрізняється від усього, що він мав до цього.

"Олімпіада і загалом великий спорт – це передусім відповідальність, як для атлетів, так і суддів. У людини, що має оцінювати виступи спортсменів – і в такий спосіб впливати на їхню кар'єру – немає права на помилку: все повинно бути чітко та професіонально".

Андрій каже, що кар'єра бібоя допомагає йому у суддівстві. "Це не футбол та бокс, де судити може людина без профільного досвіду. У брейкінгу ти не можеш просто порахувати голи чи точні удари та дати вердикт: тут є елемент суб'єктивності та наше завдання, як суддів – оцінювати її за допомогою чітких критеріїв. А багато з цих критеріїв стають зрозумілими тільки коли сам відчуєш їх у танці".

Фото: Андрій Intact Курносов (Street Culture)

Водночас, зазначає Intact, бути успішним бібоєм чи бігьорл – теж не означає стати успішним суддею. "Брейкінг – це часто про кураж, емоції. Та під час суддівства тобі треба зберігати "холодну голову" й робити власну роботу послідовно та логічно".

Саме ці принципи – чіткість та професіоналізм – Андрій вважає для себе ключовими. Він каже, що постійно працює над своєю концентрацію та увагою, щоб під час батлів швидко підмічати всі деталі й давати коректну оцінку.

А також розвиває системність, щоб мати змогу відповідати за свій вердикт. "На початку моєї суддівської кар'єри бували випадки, коли атлети питали мене, чому я оцінив їх так, а не інакше, а я не міг дати адекватну відповідь. Зараз такого немає: навіть якщо я відсуджу десятки батлів за день, в мене завжди є нотатки з усіма моїми оцінками – і я готовий пояснити їх кожному бібою та бігьорл".

Завдяки грамотному суддівству на відбіркових змаганнях до Олімпіади – в рейтингу суддів, який веде WDSF за низкою критеріїв, Intact на перших місцях – Андрій отримав право судити на самих Олімпійських іграх. Каже, що це – честь, але й велика відповідальність: "Олімпіада – це завжди історична подія, тож брати участь у такому заході – важлива місія для кожного".

Фото: Андрій Intact Курносов (Street Culture)

Плани на майбутнє в Андрія доволі очевидні: продовжувати як брати участь у батлах, так і судити їх – на щастя, його репутація як судді після успішної кваліфікаційної кампанії лише покращилася. "Поки я зберігатиму сили та задоволення від брейкінгу, я буду батлити. Водночас розвивати кар’єру виключно судді в брейкінгу також можливо – і це точно один з варіантів продовження мого професійного шляху", – підкреслює Intact.