UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Перемоги лише по телебаченню". Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення)

Фото: окупанти зізнають, що мають перемоги лише по телебаченню (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти розповідають рідним про справжнє становище російської армії. Проте рідні більше довіряють пропаганді і не можуть повірити, що їхні перемоги лише по телебаченню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю.

Окупант закликав матір не довіряти російській пропаганді, адже насправді ситуація на фронті інша. Солдат скаржиться, що у них не вистачає боєприпасів, а озброєння старе та майже недієздатне.

"Все, що показують - повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки - це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП там, мотолиг", - сказав він.

Проте мати не дуже вірить словам власного сина. Вона вважає, що телебачення показує правду.

"Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка", - додала жінка.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупанти зазнали значних втрат біля Лиману, проте ставлять в пріоритет південь України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України