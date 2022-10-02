"Перемоги лише по телебаченню". Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення)

Розвідка опублікувала перехоплену розмову військовослужбовця РФ із 6-ї армії 138-го окремого мотострілецького дивізіону з його матір'ю.

Окупант закликав матір не довіряти російській пропаганді, адже насправді ситуація на фронті інша. Солдат скаржиться, що у них не вистачає боєприпасів, а озброєння старе та майже недієздатне.

"Все, що показують - повна маячня. Повна. Це все в**бони. Ти б бачила. Ми, коли супроводжували колону техніки - це п**дець. Все 50-х, 60- років. І все в одиницях. Там три танки, п'ять БМП там, мотолиг", - сказав він.

Проте мати не дуже вірить словам власного сина. Вона вважає, що телебачення показує правду.

"Показують же кадри все одно звідти. Значить, є і хороша техніка", - додала жінка.