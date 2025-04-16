"Перемога здорового глузду". У Британії затвердили поняття "жінки"

Велика Британія ухвалила доленосне юридичне рішення - Верховний суд постановив, що поняття "жінка" в законодавстві про рівність стосується лише біологічної статі. Це рішення змінює підхід до правового захисту трансгендерних жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Верховний суд Великої Британії одноголосно постановив, що у національному законі про рівність 2010 року терміни "жінка" і "стать" стосуються лише біологічної жінки. Таким чином, транс-жінки з гендерним сертифікатом не підпадають під це визначення.

Суд визнав, що включення транс-жінок до захисту як "жінок" створює нерівність між тими, хто має гендерний сертифікат, і тими, хто його не має.

"Якби трансгендерним жінкам із сертифікатом про визнання гендеру (ГРК) було надано ту ж захищену характеристику, що й біологічним жінкам відповідно до закону про рівність, вони мали б "більші права, ніж ті, хто не має такого сертифіката", - заявив суддя Лорд Ходж, посилаючись на положення, що стосуються вагітності та декретної відпустки.

Суддя наполіг, що тлумачення закону про рівність 2010 року судом "не позбавляє трансгендерних людей захисту", незалежно від наявності у них ГРК.

"Закон про рівність 2010 року надає трансгендерним людям захист не тільки від дискримінації за зміною статі, але й від прямої та непрямої дискримінації", - додав Ходж.

У рішенні суду також йдеться:

Закон чітко розділяє стать на дві категорії: чоловіча і жіноча.

Гендерна ідентичність не є юридичною основою для визначення жінки.

Визнання транс-статі як юридичного статусу створює "гетерогенні угруповання".

Реакція на рішення суду

Речник британського уряду після винесення рішення заявив, що влада завжди підтримувала захист одностатевих просторів, заснованих на біологічній статі".

"Це рішення вносить ясність і впевненість для жінок та надавачів послуг, таких як лікарні, притулки і спортивні клуби. Простори для осіб однієї статі захищені законом і завжди будуть захищені цим урядом", - додав речник.

Правляча лейбористська партія заявила, що рішення принесло "ясність", тоді як опозиційні консерватори назвали його "перемогою здорового глузду".

"Це рішення вносить ясність і впевненість для жінок і постачальників послуг, таких як лікарні, притулки і спортивні клуби", - сказав речник уряду.

Разом з тим активісти, члени організації For Women Scotland не стримували сліз. У відповідь - міцні обійми й вигуки радості. Рішення Верховного суду викликало бурхливу реакцію й на вулиці: учасники кампанії святкували, співали та скандували.

Хоча лорд Годж наголосив, що це рішення не варто розглядати як перемогу однієї групи над іншою, для For Women Scotland воно стало символом довгоочікуваної перемоги.

Позов про права жінок

Група активістів у Шотландії подала позов у 2018 році, стверджуючи, що права повинні захищати лише тих, хто був визначений жінкою при народженні. Але шотландський уряд заявив, що трансгендерна жінка з ГРК юридично є жінкою, а отже, їй має бути забезпечений такий самий правовий захист.

Попри те, що ця справа виникла на тлі дебатів щодо шотландських законів, спрямованих на збільшення кількості жінок у радах директорів, результат розгляду вплине на дедалі гостріші та поляризованіші дебати щодо прав трансгендерів по всій Великій Британії.