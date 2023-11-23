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Перемога ультраправих у Нідерландах: експерт оцінив, чи є загроза для передачі F-16 Україні

Фото: експерт оцінив, чи є загроза передачі F-16 Україні від Нідерландів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Нідерланди можуть відмовитись від передачі Україні винищувачів F-16, але лише у разі, якщо таке рішення підтримає правляча коаліція. Її поки що не сформували.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

Він припускає, що прихід ультраправої "Партії свободи" до влади в Нідерландах може потенційно вплинути на військову допомогу Україні. Зокрема, постачання можуть скоротити чи відмовитися від передач на грантових засадах на користь продажу зброї, як намагається зробити Словаччина.

За словами Фесенка, це потенційна проблема, але не найгірший варіант для нашої країни.

"Знову ж таки позиція проти F-16 включена в партійну програму, коаліційна буде зовсім іншою, залишиться ця норма чи ні - велике питання. Якщо залишиться, Нідерланди постачати не будуть, але також йшлося і про постачання з інших країн. Для нас ця проблема не ключова. Якщо через них зависнуть F-16, це робитимуть через інші країни", - додав політолог.

Фесенко розповів, що головна небезпека для України - це намір партії заблокувати розширення Європейського союзу. Вони хочуть не допустити членства не лише нашої країни, а й усіх інших кандидатів.

"Я думаю, на нідерландські політичні еліти давитимуть, щоб знайти компроміс і рішення. Іншими словами, додатковий ризик для нас. У яких обсягах він може бути, наскільки тривалим чи тимчасовим, залежить від ситуації в Нідерландах, програмних засад майбутньої коаліції та позиції ЄС", - зазначив політолог.

Він уточнив, що на тлі таких подій ЄС має поспішити з внутрішньою реформою - відмовитися від принципу консенсусу при ухваленні окремих рішень. В іншому випадку блок опиниться в патовій ситуації.

Варто зауважити, що "Партія свободи" не може в односторонньому порядку реалізувати таку політику, навіть незважаючи на перемогу у виборах. Для цього їй потрібно сформувати коаліцію.

І поки невідомо, чи увійде вона до правлячої коаліції.

Вибори у Нідерландах

Нагадаємо, на парламентських виборах у Нідерландах перемогу здобула ультраправа "Партія свободи". Вона виступає проти постачання зброї Україні.

Країна нещодавно пообіцяла передати нашим військовим 42 винищувачі F-16, але тепер постачання опинилося під загрозою.

Більш детально про наслідки такої події для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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