RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Победа ультраправых в Нидерландах: эксперт оценил, есть ли угроза для передачи F-16 Украине

Фото: эксперт оценил, есть ли угроза для передачи F-16 Украине от Нидерландов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Нидерланды могут отказаться от передачи Украине истребителей F-16, но только в случае, если такое решение поддержит правящая коалиция. Ее пока еще не сформировали.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

Он допускает, что приход ультраправой "Партии свободы" к власти в Нидерландах может потенциально повлиять на военную помощь Украине. В частности, поставки могут сократить или отказаться от передач на грантовых началах в пользу продажи оружия, как пытается сделать Словакия. 

По словам Фесенко, это потенциальная проблема, но не самый плохой вариант для нашей страны. 

"Опять же позиция против F-16 включена в партийную программу, коалиционная будет совсем другой, останется эта норма или нет - большой вопрос. Если останется, Нидерланды поставлять не будут, но также говорилось и о поставках из других стран. Для нас это проблема не ключевая. Если из-за них зависнут F-16, это будут делать через другие страны", - добавил политолог. 

Фесенко рассказал, что главная опасность для Украины - это намерение партии заблокировать расширение Европейского союза. Они хотят не допустить членства не только нашей страны, но и всех других кандидатов. 

"Я думаю, на нидерландские политические элиты будут давить, чтобы найти компромисс и решение. Другими словам, дополнительный риск для нас. В каких объемах он может быть, насколько длительным или временным, зависит от ситуации в Нидерландах, программных принципов будущей коалиции и позиции ЕС", - отметил политолог. 

Он уточнил, что на фоне таких событий ЕС должен поспешить с внутренней реформой - отказаться от принципа консенсуса при принятии отдельных решений. В ином случае блок окажется в патовой ситуации. 

Стоит заметить, что "Партия свободы" не может в одностороннем порядке реализовать такую политику, даже несмотря на победу в выборах. Для этого ей необходимо сформировать коалицию. 

И пока неизвестно, войдет ли она в правящую коалицию. 

Выборы в Нидерландах

Напомним, на парламентских выборах в Нидерландах победу одержала ультраправая "Партия свободы". Она выступает против поставок оружия Украине.

Страна недавно пообещала передать нашим военным 42 истребителя F-16, но теперь поставки оказались под угрозой. 

Более детально о последствиях такого события для нашей страны можете узнать в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Помощь УкраинеВойна России против Украины