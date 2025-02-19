Перемога України залежить від США, але Росія нас не окупує, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога України без підтримки Сполучених Штатів неможлива, проте Росії не вдасться окупувати країну. Він підкреслив, що військова та фінансова допомога США є критично важливою для продовження опору агресору.

Також Зеленський зазначив, що будь-які дискусії про залучення американських військових можуть призвести до припинення підтримки з боку Вашингтона.

Говорячи про відносини між США та Росією, він наголосив, що Дональд Трамп має близькі стосунки з Володимиром Путіним, хоча, на його думку, повноцінні дружні відносини між главами цих держав неможливі.

Крім того, Зеленський застеріг, що Росія розглядає можливість нападу на країни НАТО, зокрема на Литву чи Польщу, що створює серйозну загрозу для безпеки всього регіону.

Він також зазначив, що ніколи не шкодував про своє рішення балотуватися в президенти і навіть у разі відсутності цієї посади залишився б в Україні.