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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемога України у війні залежить від співпраці з Євросоюзом, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співпраця України з Євросоюзом відіграє важливу роль у питанні перемоги у війні з російськими окупантами.

Про це під час виступу на Раді Європейського союзу заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава української держави, звертаючись до міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, розповів про важливість оборонної підтримки України під час війни з Росією.

Рада ЄС

Нагадаємо, сьогодні, 2 жовтня, в Україні відбувається засідання Ради міністрів Європейського Союзу. Воно вперше в історії відбулося за межами ЄС.

Метою такого кроку є демонстрація підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Як очікується, під час обговорень міністри, зокрема, обговорюють вступ нашої країни до Євросоюзу.

Більш детально про зустріч можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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