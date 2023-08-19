Перемога України може допомогти вирішити питання Придністров'я, - Санду

Вона заявила, що їхня країна живе у мирі завдяки українській армії, крім того, Молдова зі свого боку зробила все, щоб "не допустити втягування її у війну, зберегти порядок та мир у їхньому суспільстві"

"Ми зацікавлені у врегулюванні придністровського конфлікту, і я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні, і, можливо, коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом", - сказала Санду.

Вона зазначила, що питання реінтеграції Придністров'я має відбутися так, щоб це не призвело до "подальшого послаблення молдовської держави та демократичних процесів".

Конфлікт у Придністров'ї

На початку 1990-х політична еліта придністровського регіону Молдови виступала проти популярної на той момент ідеї об'єднання з Румунією, а також посилювала свої зв'язки з Росією. Через це у 1992 році почався збройний конфлікт, під час якого Придністров'я заявило про свою незалежність за підтримки РФ.

Після цей регіон продовжував існувати в російській парадигмі, і з самого початку повномасштабного вторгенння РФ в Україну, Росія намагалась прокласти туди сухопутний коридор, щоб використовувати територію в своїх цілях. В 2022 році влада невизнаного Придністров'я заявила про своє бажання увійти в склад РФ.

У свою чергу в Бюро реінтеграції Молдови відреагували на цю заяву, сказавши, що міжнародні партнери і конституційна влада рішуче підтримують формулу мирного врегулювання придністровського конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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