Перемога Трубіна та інші результати Ліги чемпіонів

В стикових іграх беруть участь команди, які за підсумками основного раунду посіли місця з 9-го до 24-те. Переможці вийдуть до 1/8 фіналу де на них уже чекають клуби, що посіли перші вісім сходинок у загальній таблиці.

Ліга чемпіонів, плей-офф, перші матчі

"Монако" – "Бенфіка" – 0:1

Гол: Павлідіс, 48

Вилучення: Аль-Мусраті (М), 52

"Бенфіка" вдруге у поточній ЛЧ переграла "Монако" на його полі. На етапі ліги рахунок був – 3:2. Зараз вистачило одного голу. Допомогло й те, що через чотири хвилини після голу Павлідіса господарі залишились у меншості: лівієць Аль-Мусраті отримав другу жовту за розмови. Цікаво, що у матчі основного раунду старт другого тайму був дуже схожий. Тоді також забив Павлідіс, а гравець "Монако" Сінго отримав червону. У звітному матчі український кіпер Трубін записав на свій рахунок три сейви.

"Брюгге" – "Аталанта" – 2:1

Голи: Жутгла, 15, Нільссон, 90+4 (пенальті) – Пашаліч, 41

Доволі несподіваний результат протистояння найгіршої та найкращої команд що потрапили в стики. На 15-й хвилині за господарі відзначився екс-гравець "Барселони" Жутлга. Він завершив гольову атаку, яка виникла після дитячої помилки оборонців "Аталанти". Італійці, правда, ще до перерви зрівняли рахунок. Але коли гра йшла до в цілому справедливої нічиєї, у штрафному "Брюгге" стикнулися два шведи – Гін з "Аталанти" та Нільссон з "Брюгге". Захисник італійського клубу вдарив земляка у обличчя, після чого суддя призначив пенальті. Сам постраждалий Нільссон впевнено реалізував 11-метровий.

"Селтік" – "Баварія" – 1:2

Голи: Маеда, 79 – Олісе, 45, Кейн, 49

"Баварія" помітно перегравала господарів та мала чимало шансів відзначитися. Проте пробила оборону "кельтів" лише на фініші першого тайму: гол на рахунку Олісе. Одразу на початку другої половини рахунок подвоїв Кейн. "Селтік" не здавався. Під завісу матчу шотландці один гол відквитали. А могли й зрівняти рахунок: вже в компенсований час Нойєр врятував мюнхенців після потужного удару Джонстона.

"Фейєнорд" – "Мілан" – 1:0

Гол: Пайшан, 3

Клуб з Роттердама підтвердив свій статус грози авторитетів. Нідерландці забили "Мілану" на самому початку гри. Відзначився Пайшан. Він же під завісу першого тайму мав шанс оформити дубль, але влучив у поперечину. Загалом "Фейєнорд" виглядав солідніше ніж імениті гості. Після перерви у "россонері" виникали лише напівмоменти. Тоді як господарі були навіть дещо ближчими до другого голу.

Матчі-відповіді у цих парах відбудуться у вівторок, 18 лютого.