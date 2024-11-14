Перемога Трампа обвалила євро: чи може курс європейської валюти впасти нижче долара

Євро/долар - валютна пара, що найактивніше торгується в світі. Євро впав на 6% до позначки близько 1,05 долара, порівняно з більш ніж річним максимумом у вересні, коли погіршення економічних перспектив зупинило його зростання.

Чи можливе падіння євро до паритету

Падіння євро до 1 долара можливе. До паритету залишилося всього 5%, і євро вже торгувався нижче за цей рівень - один раз на початку 2000-х і знову протягом кількох місяців у 2022 році, коли відсоткові ставки в США зростали швидше, ніж у єврозоні, оскільки Європа боролася з різким зростанням цін на енергоносії після війни в Україні

Для трейдерів позначка 1 долар є ключовим психологічним рівнем. Тому падіння нижче цього рівня може посилити негативні настрої щодо євро, що призведе до подальшого зниження курсу.

Великі банки, включаючи JPMorgan та Deutsche Bank, вважають, що падіння до паритету може статися залежно від розміру тарифів. Зниження податків також може призвести до інфляції в США і обмежити зниження ставок Федерального резерву, що робить долар потенційно привабливішим, ніж євро.

Що це означає для підприємств та домогосподарств

Слабка валюта зазвичай підвищує вартість імпорту. Це може призвести до зростання цін на продукти харчування, енергоносії та сировину, що збільшує інфляцію.

З того часу, як два роки тому інфляція досягла двозначних цифр, вона швидко впала, тому удар по цінах від слабкості валюти не повинен бути великою проблемою на даний момент. Більшість економістів очікують, що інфляція повернеться до цільового показника 2% наступного року після деякої волатильності наприкінці 2024 року.

І навпаки, падіння курсу євро робить експорт дешевшим - хороші новини для європейських автовиробників, промислових підприємств та роздрібних торговців предметами розкоші, наприклад, а також для приватних осіб чи інвесторів із закордонними доходами.

Це особливо позитивно для Німеччини, яка тривалий час вважалася двигуном європейського експорту.

Чи виділяється євро серед інших валют

Багато валют основних торгових партнерів США сильно постраждали за останні шість тижнів через побоювання з приводу тарифів.

Євро втратив понад 4,5%, тоді як мексиканське песо втратило 6%, а корейська вона впала на 5,4%. Євро фактично виріс на 6% протягом останнього терміну Трампа, але впав майже на 6% за шість тижнів після результатів 2016 року, перш ніж відновитися.

Японська ієна цього року вона впала майже на 10% до долара.

Чи справді все так погано

Багато банків вважають паритет можливим, але не обов'язково ймовірним. Більш швидке зниження відсоткових ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ), ніж у США, буде негативним для євро, але з іншого боку, пом'якшення може також підтримати валюту у довгостроковій перспективі, підвищивши перспективи економічного зростання.

Економіка єврозони зросла на 0,4% у третьому кварталі порівняно з попередніми трьома місяцями, що є позитивним для євро. Крах уряду Німеччини, який потенційно відкриває шлях для витрат, що стимулюють зростання наступного кварталу, також може надати підтримку.

"Всі похмуро налаштовані по відношенню до Європи, і ми розуміємо цю похмурість, але на нас можуть чекати і приємні сюрпризи", - сказав Бенджамін Мелман, директор з інвестицій Едмонда де Ротшильда, додавши, що він не бачить значного спаду євро з цього моменту.