Перемога Трампа не найгірший сценарій для України: пояснення політолога
Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп переміг на виборах президента в США у складний момент. Однак його перемога - не найгірший сценарій для України.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
"Було б набагато гірше, якби США занурилися в політичну кризу. Це великий ризик для всього світу, для міжнародної безпеки. А також шанс для Путіна і Китаю, не кажучи про Іран і Північну Корею. Ми могли б втратити американську допомогу на невизначений час", - пояснив Фесенко.
Зважаючи на це, на думку політолога, перемога Трампа - не найгірший сценарій. Бі більше він пояснив, що перемога Камали Гарріс з урахуванням того, що Республіканська партія здобула більшість у Сенаті та близька до успіху в Палаті представників дійсно стала б проблемним сценарієм.
"У такому разі минулорічна історія повторилася б. І знову ж таки ми могли б на певний час втратити допомогу", - зазначив політолог.
Що стосується підтримки, то Фесенко зауважив, що можна прогнозувати, що Трамп просуватиме зміну формату.
"З високою ймовірністю фінансова і бюджетна допомога припиниться. Це не тільки його позиція, а й багатьох республіканців. Трамп рахує гроші і безкоштовної допомоги не буде. Буде тільки військова - у форматі кредиту/ленд-лізу. Фінансові питання вирішуватиме новий склад Конгресу. Не факт, що вирішать швидко, але, можливо, десь на початку грудня ми дізнаємося про нові ідеї та пропозиції", - додав Фесенко.
Водночас політолог підкреслив, що тема допомоги Україні стане важелем тиску для політики Трампа.
"Якщо ми не будемо погоджуватися з пропозиціями Трампа, нам можуть припинити військову допомогу. Тому ми будемо погоджуватися на переговори, до того ж має бути окрема тактика для США та окрема для РФ", - зазначив він.
Вибори президента в США
Президентські вибори у США відбулися у вчора, 5 листопада. На пост президента претендували Камала Гарріс від Демократичної партії та Дональд Трамп від Республіканської партії. Однак за попередніми результатами зі значним відривом перемогу отримав Трамп.
Європейські політики вже встигли привітати Трампа з перемогою. Серед них і український президент Володимир Зеленський. Детальніше про те, як реагують політики на перемогу республіканця, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Ми також підготували матеріал з загальними результатами виборів у США.
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