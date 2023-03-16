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Перемога над Росією стане найважливішим кроком для вступу України в НАТО, - Блащак

Фото: міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Українська перемога у війні з Росією стане найважливішим кроком на шляху до вступу в НАТО.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він заявив, що Варшава виступає на боці України в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції. Однак на сьогодні найважливішим завданням є гарантування того, що Україна вистоїть як суверенна держава.

"Ми повинні мобілізувати якомога більше військових, економічних і фінансових ресурсів, щоб виграти цю війну. Безперечно, перемога України є її найважливішим кроком до можливого вступу до структур НАТО”,- сказав Блащак.

За його словами, на саміті НАТО у Вільнюсі буде "чудова нагода" поговорити про перспективи України у Північноатлантичному альянсі.

“На мою думку, фундаментальним принципом Альянсу є збереження відкритих дверей до НАТО для нових членів. Інтеграція України до європейської та євроатлантичної спільноти стане найкращою інвестицією для стабільності на нашому континенті”, - підкреслив польський міністр.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш заявив, що вступ України до НАТО допоможе запобігти новій війні РФ проти сусідніх країн.

Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію, за принципом танкової.

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