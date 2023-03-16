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Україна запропонувала партнерам з НАТО створити авіаційну коаліцію, - Ігнат

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Київ, Четвер 16 березня 2023 13:45
Україна запропонувала партнерам з НАТО створити авіаційну коаліцію, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна запропонувала партнерам з країн НАТО створити авіаційну коаліцію, яка б могла стати аналогом танкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Сьогодні завершився симпозіум серед командувачів Повітряних сил країн НАТО. У ньому взяв участь командувач Повітряних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Наголосив він на багатьох речах, які зараз відбуваються на фронті... Він звернувся з пропозицією створити саме авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога у небі кується на землі"", - сказав Ігнат.

За його словами, така коаліція могла б функціонувати за прикладом танкової. Речник зазначив, що, ймовірно, найближчим часом партнери дадуть відповідь на запит України.

"Зрозуміло, що не все можна говорити. Тому що такі речі не є публічними. Тому хочеться найближчим часом бачити ще кращі новини", - додав він.

У Повітряних силах повідомили, що зустріч командувачів пройшла в онлайн-форматі. Генерал-лейтенант Микола Олещук закликав партнерів надати України сучасні винищувачі.

"Разом з тим, звертаюсь до вас із проханням, наростити зусилля щодо надання Повітряним силам України сучасних багатоцільових винищувачів четвертого покоління, які здатні ефективно захистити нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а також здійснювати потужну авіаційну підтримку наземним військам, для звільнення та деокупації українських територій", - сказав він.

Нагадаємо, в уряді Польщі заявили, що Україна може отримати винищувачі МіГ-29 від декількох країн.

Також відомо, що Словаччина домовилася з Польщею про передачу Україні МіГ-29. Братислава заявила, що готова надати 13 винищувачів.

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