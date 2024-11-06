Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США

Вибори у США

У США завершилося голосування на виборах президента, триває підрахунок голосів. Перевагу отримує республіканець Дональд Трамп. За підрахунками CNN, у нього 266 голосів виборщиків з 270 потрібних для перемоги. У його опонентки Камали Гарріс - 188.

Кандидат від Республіканської партії перемагає у "хитких" штатах, зокрема у Пенсильванії. Перемога у Пенсильванії принесе кандидату 19 виборщиків - це найбільша кількість серед "хитких" штатів.

Деякі американські ЗМІ назвали Дональда Трампа новим президентом. Стежте за результатами виборів у США разом з РБК-Україна за посиланням.

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