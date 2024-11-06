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Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США

Фото: Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Республіканська партія за результатами виборів у США отримала більшість у Сенаті. У них 51 місце зі 100.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Демократи втратили контроль над Сенатом після перемоги республіканця у Західній Вірджинії. Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс зайняв місце в Сенаті, яке звільнив демократ Джо Манчин. Демократи припинили змагання за місце після того, як Манчин оголосив, що не хоче переобиратися.

скриншот cnn.com

Більшість Республіканської партії у Сенату дасть можливість посилити можливе президентство Дональда Трампа. 

Як пише CNN, республіканці у Сенаті зможуть підтримати програму Трампа і відновити суттєву реорганізацію судової системи за допомогою багатьох консерваторів. 

Якщо Камала Гарріс переможе, що виглядає малоймовірним, то вона зіткнеться з проблемами під час затвердження членів свого кабінету та кандидатів на посади суддів, а Сенат може перешкодити її внутрішнім планам.

 

Вибори у США

У США завершилося голосування на виборах президента, триває підрахунок голосів. Перевагу отримує республіканець Дональд Трамп. За підрахунками CNN, у нього 266 голосів виборщиків з 270 потрібних для перемоги. У його опонентки Камали Гарріс - 188.

Кандидат від Республіканської партії перемагає у "хитких" штатах, зокрема у Пенсильванії. Перемога у Пенсильванії принесе кандидату 19 виборщиків - це найбільша кількість серед "хитких" штатів.

Деякі американські ЗМІ назвали Дональда Трампа новим президентом. Стежте за результатами виборів у США разом з РБК-Україна за посиланням.

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