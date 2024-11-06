Республиканская партия получила большинство в Сенате США

Выборы в США

В США завершилось голосование на выборах президента, идет подсчет голосов. Преимущество получает республиканец Дональд Трамп. По подсчетам CNN, у него 266 голосов выборщиков из 270 нужных для победы. У его оппонентки Камалы Харрис - 188.

Кандидат от Республиканской партии побеждает в "шатких" штатах, в частности в Пенсильвании. Победа в Пенсильвании принесет кандидату 19 избирателей - это самое большое количество среди "шатких" штатов.

Некоторые американские СМИ назвали Дональда Трампа новым президентом. Следите за результатами выборов в США вместе с РБК-Украина по ссылке.

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