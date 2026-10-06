Перемога після 11 років суду: Гаага зобов'язала РФ виплатити ПриватБанку 327 млн доларів

Арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити понад 327 млн доларів компенсації ПриватБанку за незаконно вилучені активи в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фінустанови.
Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла остаточне рішення на користь українського банку у справі про компенсацію збитків, завданих росіянами.
Призначена сума охоплює проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року, які продовжуватимуть нараховуватися до моменту повної сплати, а також усі відповідні судові витрати фінустанови.
"Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів", - наголосила членкиня правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.
Це рішення назвали важливою перемогою, яка стала підсумком 11 років юридичної боротьби.
Арбітражне провадження проти РФ розпочали ще у 2015 році на підставі двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.
До окупації Криму ПриватБанк володів на півострові значними активами, зокрема нерухомістю, кредитним портфелем і коштами. Російська влада встановила контроль над ними, через що банк втратив свої активи.
У 2015 році ПриватБанк розпочав арбітражний процес проти Росії. Арбітраж визнав незаконним захоплення активів банку в Криму.
У 2019 році РФ оскаржила це рішення в Апеляційному суді Гааги, але у 2022 році суд відхилив скаргу. Росія звернулася до Верховного суду Нідерландів, який у 2024 році також підтвердив чинність арбітражних рішень.
Таким чином, усі заперечення РФ щодо попередніх рішень були остаточно відхилені, що відкрило шлях до визначення розміру збитків ПриватБанку.