Победа после 11 лет суда: Гаага обязала РФ выплатить ПриватБанку 327 млн долларов

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение в пользу украинского банка по делу о компенсации ущерба, нанесенного россиянами.

Назначенная сумма включает проценты, начисленные начиная с 18 апреля 2014 года, которые будут продолжать начисляться до момента полной уплаты, а также все соответствующие судебные расходы финучреждения.

"Мы ожидаем, что арбитражное решение будет выполнено и выплачено в полном объеме, и мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты и защиты интересов банка и его стейкхолдеров", - подчеркнула член правления ПриватБанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава.

Это решение назвали важной победой, ставшей итогом 11 лет юридической борьбы.

Арбитражное производство против РФ было начато еще в 2015 году на основании двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Что известно о деле

До оккупации Крыма ПриватБанк владел на полуострове значительными активами, в частности недвижимостью, кредитным портфелем и денежными средствами. Российские власти установили контроль над ними, из-за чего банк потерял свои активы.