Перемога після 11 років суду: Гаага зобов'язала РФ виплатити ПриватБанку 327 млн доларів

Арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити понад 327 млн доларів компенсації ПриватБанку за незаконно вилучені активи в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла остаточне рішення на користь українського банку у справі про компенсацію збитків, завданих росіянами.

Призначена сума охоплює проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року, які продовжуватимуть нараховуватися до моменту повної сплати, а також усі відповідні судові витрати фінустанови.

"Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів", - наголосила членкиня правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.

Це рішення назвали важливою перемогою, яка стала підсумком 11 років юридичної боротьби.

Арбітражне провадження проти РФ розпочали ще у 2015 році на підставі двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Що відомо про справу

До окупації Криму ПриватБанк володів на півострові значними активами, зокрема нерухомістю, кредитним портфелем і коштами. Російська влада встановила контроль над ними, через що банк втратив свої активи.