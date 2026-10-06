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Перемога після 11 років суду: Гаага зобов'язала РФ виплатити ПриватБанку 327 млн доларів

21:42 06.10.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Перемога після 11 років суду: Гаага зобов'язала РФ виплатити ПриватБанку 327 млн доларів Фото: ПриватБанк виграв в арбітражному суді проти РФ (Getty Images)
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Арбітражний суд у Гаазі зобов’язав Росію виплатити понад 327 млн доларів компенсації ПриватБанку за незаконно вилучені активи в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Постійна палата третейського суду в Гаазі винесла остаточне рішення на користь українського банку у справі про компенсацію збитків, завданих росіянами.

Призначена сума охоплює проценти, нараховані починаючи з 18 квітня 2014 року, які продовжуватимуть нараховуватися до моменту повної сплати, а також усі відповідні судові витрати фінустанови.

"Ми очікуємо, що арбітражне рішення буде виконано та виплачено в повному обсязі, і ми вживатимемо всіх необхідних заходів для забезпечення виплати та захисту інтересів банку та його стейкхолдерів", - наголосила членкиня правління ПриватБанку з питань реорганізації та проблемних активів Солвіта Деглава.

Це рішення назвали важливою перемогою, яка стала підсумком 11 років юридичної боротьби.

Арбітражне провадження проти РФ розпочали ще у 2015 році на підставі двосторонньої угоди про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року.

Що відомо про справу

До окупації Криму ПриватБанк володів на півострові значними активами, зокрема нерухомістю, кредитним портфелем і коштами. Російська влада встановила контроль над ними, через що банк втратив свої активи.

У 2015 році ПриватБанк розпочав арбітражний процес проти Росії. Арбітраж визнав незаконним захоплення активів банку в Криму.

У 2019 році РФ оскаржила це рішення в Апеляційному суді Гааги, але у 2022 році суд відхилив скаргу. Росія звернулася до Верховного суду Нідерландів, який у 2024 році також підтвердив чинність арбітражних рішень.

Таким чином, усі заперечення РФ щодо попередніх рішень були остаточно відхилені, що відкрило шлях до визначення розміру збитків ПриватБанку.

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