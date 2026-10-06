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Победа после 11 лет суда: Гаага обязала РФ выплатить ПриватБанку 327 млн долларов

21:42 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Победа после 11 лет суда: Гаага обязала РФ выплатить ПриватБанку 327 млн долларов Фото: ПриватБанк выиграл в арбитражном суде против РФ (Getty Images)
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Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить более 327 млн долларов компенсации ПриватБанку за незаконно изъятые активы в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение в пользу украинского банка по делу о компенсации ущерба, нанесенного россиянами.

Назначенная сумма включает проценты, начисленные начиная с 18 апреля 2014 года, которые будут продолжать начисляться до момента полной уплаты, а также все соответствующие судебные расходы финучреждения.

"Мы ожидаем, что арбитражное решение будет выполнено и выплачено в полном объеме, и мы будем принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты и защиты интересов банка и его стейкхолдеров", - подчеркнула член правления ПриватБанка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава.

Это решение назвали важной победой, ставшей итогом 11 лет юридической борьбы.

Арбитражное производство против РФ было начато еще в 2015 году на основании двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Что известно о деле

До оккупации Крыма ПриватБанк владел на полуострове значительными активами, в частности недвижимостью, кредитным портфелем и денежными средствами. Российские власти установили контроль над ними, из-за чего банк потерял свои активы.

В 2015 году ПриватБанк приступил к арбитражному процессу против России. Арбитраж признал незаконным захват активов банка в Крыму.

В 2019 году РФ обжаловала это решение в Апелляционном суде Гааги, но в 2022 году суд отклонил жалобу. Россия обратилась в Верховный суд Нидерландов, который в 2024 году также подтвердил силу арбитражных решений.

Таким образом, все возражения РФ по предварительным решениям были окончательно отклонены, что открыло путь к определению размера убытков ПриватБанка.

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