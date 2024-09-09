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Перемога Іспанії вдесятьох, нова сотня Роналду та краса Модріча: що сталося у Лізі націй

Понеділок 09 вересня 2024 10:00
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Перемога Іспанії вдесятьох, нова сотня Роналду та краса Модріча: що сталося у Лізі націй Фото: "Фурія Роха" розбила швейцарців (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Вересневе вікно четвертого сезону Ліги націй продовжилося дев'ятьма матчами в неділю. Перемоги здобули збірні Португалії, Хорватії, Данії, Іспанії, Словаччини, Швеції, Білорусі та Болгарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Перемога Іспанії вдесятьох, нова сотня Роналду та краса Модріча: що сталося у Лізі націй

Данці вдома переграли Сербію з голами до та після перерви. У першому таймі рахунок відкрив Гренбек, проштовхнувши м'яч у ворота після комбінації господарів. А в другій половині справжній шедевр оформив Поульсен. Віктор Крістіансен виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного майданчика, де нападник класно зорієнтувався і ударом через себе в падінні відправив м'яч у сітку.

Вольову перемогу здобула збірна Португалії. Шотландці повели в рахунку на 7-й хвилині, коли Мактоміней головою навіс із лівого флангу замкнув. Піренейці відігралися після перерви. Спершу Фернандеш із півкола штрафного пробив у правий нижній кут. А потім Роналду зіграв на дальні стійці після прострілу Мендеша. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" відкрив десяту сотню голів.

Хорватській збірній вистачило одного забитого м'яча для перемоги. У другій половині з "бубликом" відправив додому поляків Модріч. Ветеран вирішив виконати стандарт зі зони перед лінією штрафного майданчика. Поставив досвідчений хавбек на майстерність, елегатно поклавши м'яч під поперечину ближнього кута воріт Скорупскі.

Нарешті Іспанія здобула розгромну перемогу, попри гру в меншості 70+ хвилин. "Фурія Роха" забила двічі в стартові чверть години – Хоселу головою замкнув навіс Ямала, а Руїс зіграв на добиванні в контратаці. Збірна Швейцарії розмочила рахунок зусиллями, який зіграв на дальній після кутового. Утім, у другому таймі Руїс (у дотик) і Торрес (віч-на-віч) довели перевагу іспанців над господарями.

До слова, раніше збірна України програла Албанії на старті Ліги націй.

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