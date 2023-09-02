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Перемога гуманізму. Фундація Нобеля передумала запрошувати послів РФ й Білорусі

Субота 02 вересня 2023 15:08
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Перемога гуманізму. Фундація Нобеля передумала запрошувати послів РФ й Білорусі Фото: Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Фундація Нобеля передумала запрошувати послів країни-терориста Росії й Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Фундації Нобеля.

Що цьому передувало

Нещодавно стало відомо про те, що Фундація Нобеля запросила послів РФ та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Відповідне рішення викликало бурхливу реакцію з боку інших країн, у тому ж числі й України.

Як пояснював речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, відповідне рішення пояснювалось бажанням "напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять". Водночас коли російський посол сидітиме в Стокгольмському концерт холі - російські терористи продовжуватимуть скоювати воєнні злочини проти українців.

Передумали

"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", - пише пресслужба Фундації Нобеля.

Водночас зазначається, що всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло.

Що каже МЗС

"Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - відзначив Олег Ніколенко.

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Російська Федерація Білорусь Нобелівська премія
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