Без перемог немає авто. Елітний бренд відібрав подарунок у британської тенісистки

Спочатку один з членів команди Радукану розповів, що німецький автовиробник вирішив забрати подарунок. Згодом і представник Porsche підтвердив, що "вона більше не володіє одним з автомобілів компанії".

Спеціалісти, які працюють у спонсорському бізнесі, пояснили: компанія відома тим, з якою швидкістю відкликає автомобілі у знаменитих послів, якщо вважає, що вони не забезпечують належного співвідношення ціни та якості. Це сталося і з британською тенісисткою.

Радукану стрімко стала відомою у 2021 році. Вона посідала 338-е місце у світі, коли дебютувавши на Вімблдонському турнірі, вийшла до четвертого раунду. Завдяки цьому тенісистка кваліфікувалася на Відкритий чемпіонат США, де створила справжню сенсацію.

Почавши шлях з кваліфікаційних змагань, Радукану тріумфувала на турнірі, не програвши жодного сету. Це був перший випадок в історії US Open, коли кваліфаєр став чемпіоном. Тоді ж Porsche уклав з нею спонсорський контакт, обравши тенісистку одним з глобальних послів бренду.

Фото: Тенісистка приїхала на тренування на авто вартістю 150 000 фунтів (dailymail.co.uk)

Подальша кар'єра Емми Радукану

Однак після цього успіху 21-річна спортсменка не зуміла втриматися на найвищому рівні. Вона декілька разів травмувалась, через що їй довелося перенести три операції. А на змаганнях більше не зіграла в жодному фіналі. Її найбільше досягнення – два півфінали на значно скромніших турнірах.

Восени 2024-го Радукану отримала чергову травму, через яку знялася з турнірів у Китаї, що стало новим ударом для її спонсорів. Після цього Porsche й виступив з претензією, заявивши, що така співпраця компанію вже не влаштовує. Радукану мало грає, не досягає успіхів і взагалі від неї вже ніхто нічого не чекає. На хвилі цих звинувачень, автогігант виступив з вимогою повернення автомобілю.

Тепер, за повідомленнями британських ЗМІ, Радукану пересувається на вживаній Dacia Sandero. Вона купила її чотири роки тому за 5 тисяч фунтів.