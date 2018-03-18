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Интервью

Перемирие в зоне АТО не соблюдается, - штаб

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 06:39
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)

В следствие одного обстрела украинских позиций ни один военный ВСУ не пострадал

На Донбассе за минувшие сутки, 17 марта, российско-оккупационные войска провели один обстрел позиции сил АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Как сообщает штаб, боевики продолжали нарушать условия полного прекращения огня на Донецком направлении, осуществив один обстрел позиций сил АТО.

«На Донецком направлении враг применил гранатометы по нашим укреплениям недалеко от населенного пункта Опытное. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал», - говорится в суточном отчете.

Отмечается, что на Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 17 березня 2018 року За...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 17 березень 2018 р.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, зафиксировав уменьшение количества взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. С 19:30 15 марта по 19:30 16 марта на Донбассе было задокументировано 63 взрыва.

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Теги: Новости АТО
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