Перемир'я в зоні АТО не дотримується, - штаб

На Донбасі за минулу добу, 17 березня, російсько-окупаційні війська провели один обстріл позиції сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО Facebook.

Як повідомляє штаб, бойовики продовжували порушувати умови повного припинення вогню на Донецькому напрямку, здійснивши один обстріл позицій сил АТО.

«На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети за нашими укріплень недалеко від населеного пункту Дослідне. В результаті ворожого вогню ні один український вояк не постраждав», - йдеться в добовому звіті.

Наголошується, що на Луганському напрямку протягом доби зберігалася тиша.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 17 березня 2018 року... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зафіксувавши зменшення кількості вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом. З 19:30 15 березня по 19:30 16 березня на Донбасі було задокументовано 63 вибуху.