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Интервью

ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений на Донбассе

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 01:10
фото: Фото: наблюдатели ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)
фото: Фото: наблюдатели ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

С 19:30 15 марта по 19:30 16 марта на Донбассе было зафиксировала 63 взрыва

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав уменьшение количества взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 17 марта.

В отчете за промежуток времени с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировано 63 взрыва.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, днем 16 марта в подконтрольном Украине Павлополе, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на неустановленной расстояния на северо-восток, восток, восточно-юго-восток и юго-восток.

"СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н.п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское... Доступ СММ оставался ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что за неделю на Донбассе 23 раза было ограничено движение международных наблюдателей.

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