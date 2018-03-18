ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, одновременно зафиксировав уменьшение количества взрывов по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 17 марта.

В отчете за промежуток времени с 19:30 15 марта по 19:30 16 марта зафиксировано 63 взрыва.

"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, тем не менее зафиксировав больше взрывов (11), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов)", - говорится в отчете.

В частности, днем 16 марта в подконтрольном Украине Павлополе, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения на неустановленной расстояния на северо-восток, восток, восточно-юго-восток и юго-восток.

"СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н.п. Станица Луганская, н. п. Золотое и н. п. Петровское... Доступ СММ оставался ограниченным, однако наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков", - сообщили в ОБСЕ.

Напомним, в ОБСЕ сообщили, что за неделю на Донбассе 23 раза было ограничено движение международных наблюдателей.