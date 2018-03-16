Перемирие в зоне АТО соблюдается в полной мере, - штаб

На Донбассе в первую половину дня режим перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. Об этом сообщает пресс-служба АТО.

Сообщается, что в первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере.

По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 16 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 16 березень 2018 р.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

"Ровно сутки продержалось затишье на линии соприкосновения. А с началом прошлых суток российско-оккупационные войска вновь нарушили режим перемирия, открыв минометный огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Отметим, что в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.