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Интервью

Перемирие в зоне АТО соблюдается в полной мере, - штаб

НовостиОбщество    16.03.2018 - 18:27
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/28brigade)

По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано

На Донбассе в первую половину дня режим перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. Об этом сообщает пресс-служба АТО.

Сообщается, что в первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере.

По состоянию на 18:00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - говорится в сообщении.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 16 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 16 березень 2018 р.

Напомним, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. 

"Ровно сутки продержалось затишье на линии соприкосновения. А с началом прошлых суток российско-оккупационные войска вновь нарушили режим перемирия, открыв минометный огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Отметим, что в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

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Темы: АТО    Теги: Донбасс, Новости АТО
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