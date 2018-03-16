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Перемир'я в зоні АТО дотримується повною мірою, - штаб

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 18:27
Фото: АТО на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: АТО на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Станом на 18:00 обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

На Донбасі в першу половину дня режим перемир'я на лінії розмежування сторін дотримувався в повній мірі. Про це повідомляє прес-служба АТО.

Повідомляється, що в першу половину доби режим всеохоплюючого перемир'я на лінії розмежування сторін дотримувався в повній мірі.

За станом на 18:00 обстрілу з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці, які виконують завдання на першій лінії оборони, продовжують надійно контролювати супротивника, дотримуючись при цьому умови повного припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 16 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, 15 березня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців.

"Рівно добу протримався затишшя на лінії зіткнення. А з початком минулої доби російсько-окупаційні війська знову порушили режим перемир'я, відкрили мінометний вогонь по позиціях Збройних сил України. Відзначимо, що в результаті обстрілу ворожих серед захисників України немає поранених або травмованих", - повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

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Темы: АТО    Теги: Донбас, Новини АТО
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