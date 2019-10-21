Перемирие в Сирии соблюдается, - Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в районе перемирия в северо-восточной части Сирии соблюдается режим прекращения огня. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, в целом перемирие между курдскими силами и Турцией соблюдается, несмотря на некоторые перестрелки.

"Мы получаем оттуда очень хорошие новости. Режим прекращения огня соблюдается", - сообщил президент США.

При этом Трамп отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали обещание курдам оставаться в регионе, чтобы защитить их. Также он подтвердил, что небольшое количество американских военнослужащих останется в других регионах Сирии для обеспечения безопасности нефти, а в районе около Иордании и рядом с Израилем.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что если до конца вторника курды не покинут зону безопасности в Сирии, Турция возобновит операцию "Источник мира". По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, курды продолжают действовать против Турции, а Анкара осуществляет ответные удары, стараясь при этом минимизировать ущерб для местного населения.