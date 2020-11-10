Перемир'я в Карабасі: моніторинговий центр розмістять поза регіоном

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Моніторинговий центр з контролю перемир'я в Нагірному Карабасі можуть розмістити на території Азербайджану. Однак це питання окремих домовленостей.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, Баку, Москва і Єреван обговорювали створення центру моніторингу умов припинення вогню.

"Це в Азербайджані, і нюанси розміщення цього центру моніторингу спільного вже є предметом окремої домовленості", - зазначив Пєсков.

Він уточнив, що моніторинговий центр точно не буде розташований на територіях в Нагірному Карабасі, які в ході військової кампанії зайняв Азербайджан.

Зазначимо, в ніч на 10 листопада Вірменія і Азербайджан за російського посередництва підписали угоду про перемир'я, яка фактично означає капітуляцію Єревана. В угоді прописано графік передачі територій Нагірного Карабаху азербайджанській стороні, а також розміщення російських миротворців попередньо на п'ять років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина візьме участь у контролі перемир'я в Карабасі. Передбачається, що вона може бути задіяна у цьому моніторинговому центрі. При цьому поки до кінця не ясно, чи відправить вона своїх миротворців в регіон.

Детальніше про ситуацію в гарячій точці читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна у Нагірному Карабасі".