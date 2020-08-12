Перемирие на Донбассе: за сутки зафиксировали два обстрела

За прошедшие сутки, 11 августа, на Донбассе было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксированы вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Широкино. Украинские военнослужащие на выстрелы не реагировали и огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток, 12 августа, зафиксировано одну вражескую провокацию. Так, недалеко от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия.

На других участках фронта наблюдалась тишина.

Напомним, за предыдущие сутки, 10 августа, подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины прокомментировали отдельные нарушения перемирия на Донбассе со стороны оккупантов; Хомчак заявил, что такие нарушения можно даже не считать.