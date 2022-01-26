Перемирие на Донбассе нужно соблюдать, несмотря на разногласия по "Минску", - Козак
Фото: заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак (kremlin.ru)
Сегодня состоялась встреча советников нормандского формата. Во время нее стороны подняли вопрос соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака.
"Разговор был довольно откровенный. Договорились, что независимо от разночтений по минским, перемирие должно соблюдаться, и соглашение, которое подписало 22 июля должно выполнятся", - заявил Козак.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что советники "нормандской четверки" договорились провести еще одну встречу через две недели. В этот раз она пройдет в Берлине.