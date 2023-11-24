Перемир'я розпочалося. Про що Ізраїль домовився з ХАМАС та скільки ще триватиме війна

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, його радника Марка Регева, міністра оборони Йоава Галанта, публікації The Times of Israel, Haaretz, Reuters та BBC.

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Ситуація в Ізраїлі та секторі Газа

Напередодні перемир'я Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжувала атакувати об'єкти терористів у секторі Газа. Є дані про ліквідацію ватажка морських сил ХАМАС Амара Абу Джалалаха, який причетний до організації кількох вилазок на ізраїльську територію. Сьогодні вранці бійці 36-ї дивізії за участю спецназу "Яалом" знищили тунелі під лікарняним комплексом "Шифа" у Газі.

Угода про припинення вогню набула чинності 24 листопада о 07:00 (за київським часом).

За 15 хвилин були обстріляні кібуци Ейн а-Шлоша та Кісуфім поряд із сектором. Вранці через КПП "Рафах" на кордоні з Єгиптом почали заїжджати вантажівки з паливом та гуманітарною допомогою. За інформацією єгипетської сторони, щодня до анклаву доставлятимуть 130 тисяч літрів дизпалива, чотири вантажівки з газом та 200 фур з гуманітаркою.

Повідомляється, що Армія оборони розповсюджувала листівки з проханням не повертатися до північних районів до повного припинення бойових дій. Однак багато жителів Гази послідували закликам представників ХАМАС повернутися з початком перемир'я, через що довелося застосувати засоби для розгону натовпу.

У першій половині дня лунала сирена в Ейлаті, кібуці Ейлот та промзоні Шхорет. Передбачалося, що це була спроба вторгнення в повітряний простір БПЛА або крилатої ракети, але пізніше ЦАХАЛ заявив про помилкову тривогу.

Фото: фури з гуманітаркою заїжджають до сектору Газа з боку Єгипту (twitter.com/Delhiite)

Операції на Західному березі річки Йордан продовжуються. Ізраїльські військові затримали 10 підозрюваних у терористичній діяльності в Юдеї та Самарії, зокрема двох членів ХАМАС. З початку війни на території Палестинської автономії затримано майже 2000 осіб.

Ще до того, як перемир'я вступило в силу, на південь від Єрихона намагалися затримати бойовика, пов'язаного з "Ісламським джихадом", але він чинив збройний спротив і в результаті був застрелений. У його машині знайшли автоматичну гвинтівку М-16 та іншу зброю.

The Times of Israel цитує старшого офіцера Південного командування ЦАХАЛу про те, що будь-кого, хто становить загрозу для військових у Газі, буде знищено. Оскільки безпека військових є найвищим пріоритетом.

"Більшу частину часу ми готуватимемося і плануватимемо подальші завдання. Ми готуємося атакувати всіма силами відразу після закінчення перемир'я", - додав він.

Головне про перемир'я. Про що домовилися сторони

У рамках чотириденного режиму припинення вогню ізраїльських заручників обміняють на палестинських ув'язнених. Всі ці дні до сектору Газа має надходити гуманітарна допомога та паливо. Терміни перемир'я можуть бути продовжені, але максимум до 10 днів.

Згідно з домовленостями, ХАМАС відпустить 50 заручників, Ізраїль - 150 палестинських ув'язнених. Потім за кожні 10 звільнених заручників ізраїльська сторона готова продовжувати перемир'я ще на один день. Загалом повідомляється про готовність звільнити до 300 палестинців, більшість із яких молоді чоловіки, затримані за напади на ізраїльтян.

За словами радника прем'єра Марка Регева, першочергове завдання - повернути жінок та дітей. Після цього зроблять все можливе для визволення чоловіків.

"Ми знаємо, з ким маємо справу. ХАМАС - жорстока, нещадна терористична організація, і ми маємо бути готовими до несподіванок... Але оскільки ХАМАС перебуває під військовим тиском, ми б'ємо по його техніці, ми б'ємо по його командирах, ми ліквідовуємо його вищих військових командирів... Їм потрібний цей тайм-аут", - зазначив він, назвавши перемир'я з терористами прорахованим ризиком.

Газета Haaretz з посиланням на високопосадовця пише, що за посередництва Катару протягом чотирьох днів ХАМАС має відпустити 30 дітей і 20 жінок. Після цього залишиться звільнити ще 190 ізраїльтян. У заяві МЗС Катару йдеться, що 50 осіб обміняють на палестинських жінок та дітей. На пізніших етапах кількість звільнених буде збільшено.

Перший обмін відбувається за планом

Як і планувалося, першу групу звільнили о 16:00. За кілька годин до цього Катар домовився, що ХАМАС додатково відпустить 12 громадян Таїланду. Наразі їх разом із 13 ізраїльтянами (всі вони жителі одного кібуцу) передали співробітникам Червоного Хреста в Хан-Юнісі, на півдні сектора Гази.

У мережі вже з'явилися відео з автомобілями Червоного Хреста, які перетинають кордон Єгипту та Ізраїлю.

Перший погляд на Israeli hostages crossing the Egyptian border in Israel pic.twitter.com/HVVymIUx9B— Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) November 24, 2023

Для зустрічі заручників Ізраїль підготував операцію "Небесна брама". Планується, що звільнених зустрінуть чотири вертольоти із підготовленими медичними бригадами. Потім їх доставлять на базу "Хацерим" і вони зможуть зв'язатися з родичами.

Після медичного огляду людей доставлять до п'яти лікарень, де для них підготовлено спеціальні відділення. Сьогодні вранці представники ЦАХАЛу повідомили родичів викрадених про те, чи звільнять їхніх близьких на першому етапі чи ні. Після обміну щонайменше два дні вони проведуть під наглядом медиків. Військові опитають дорослих, з дітьми працюватимуть спеціалісти-психологи.

Згідно з домовленостями, за кожного ізраїльтянина звільнять трьох палестинців. Тобто у рамках сьогоднішнього обміну мають передати 39 ув'язнених. У другій половині дня за ними до в'язниці Офер прибув автобус Червоного Хреста.

Що буде після перемир'я?

До початку режиму припинення вогню Армія оборони Ізраїлю опублікувала відео, в якому попередила мешканців сектору Газа про те, що війна ще не закінчилася. Гуманітарна пауза має тимчасовий характер, північна частина залишається небезпечною зоною і повертатися туди заборонено.

Як заявив міністр оборони Йоав Галант, ЦАХАЛ відновить інтенсивні бойові дії ще як мінімум на два місяці, а тиша буде використана для підготовки, поповнення запасів зброї та планування подальших операцій.

"Те, що ви побачите найближчими днями, це початок звільнення заручників. Цей перепочинок буде коротким… Продовження (військової операції, - ред.) буде, тому що нам потрібно здобути перемогу та повернення решти заручників, а вони повернуться лише за тиску (на ХАМАС, - ред.)", - додав він.

Сьогодні меседж про короткий перепочинок Галант повторив на зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто у Тель-Авіві та наголосив, що бойові дії поновляться у повному обсязі.

"Буде невелика пауза, а потім ми продовжимо діяти з повною військовою потужністю. Ми не зупинимося, доки не досягнемо наших цілей: знищення ХАМАС та повернення заручників з Гази до Ізраїлю - їх 240, і це те, з чим ми не можемо змиритися, і те, що ми не можемо терпіти", - сказав він.

Представники Туреччини та Ірану сподіваються, що нинішнє перемир'я дозволить встановити повне припинення вогню після дедлайну. Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Анкара над цим працює. З урахуванням заяв ізраїльських лідерів така можливість є малоймовірною.

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обіцяє продовжувати війну проти ХАМАС до його ліквідації (Getty Images)

Напередодні прем'єр Біньямін Нетаньяху доручив розвідувальній службі "Моссад" ліквідувати всіх ватажків ХАМАСу. А також натякнув, що йдеться не лише про сектор Газа, і спецслужба може націлитись на тих, хто переховується, зокрема, у Катарі. Щодо термінів війни з терористами, то вона продовжиться до досягнення всіх цілей.

"Поки ми не повернемо заручників, не ліквідуємо ХАМАС та не гарантуємо, що наступного дня після ХАМАС жоден елемент, який підтримує тероризм, виховує своїх дітей майбутніми терористами та платить терористам чи їхнім сім'ям, не отримає контролю над Газою", - уточнив він.

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Терористи напали на Ізраїль вранці 7 жовтня 2023 року, влаштувавши розправу над учасниками музичного фестивалю в лісі Реїм та жителями селищ Беері, Кфар-Аза та Нір-Оз, вторглися до Сдерота, Офакіму, Нетівоту та інших населених пунктів. На даний момент упізнано близько 1200 жертв, серед них громадяни близько 30 країн, зокрема України.

У відповідь уряд Ізраїлю вперше з 1973 року оголосив про стан війни та початок масштабної операції "Залізні мечі". З кінця жовтня йде наземна фаза у секторі Газа. У боях із терористами загинули десятки військовослужбовців. Загальні втрати є найбільшими за останні 50 років.

Днями із сектору Газа вдалося вивести чергову групу українців. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ, до Єгипту доставили 8 осіб, ще 26 громадян чартерним рейсом дісталися з Єгипту до Молдови. Загалом за перший етап вдалося евакуювати 259 українців.

"Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їх підтримку", - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.